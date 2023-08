‘Yo me llamo’, que provocó la reacción de Shakira al observar a su doble en acción durante el programa, tiene algunos detalles sobre los que Carlos Calero se sinceró detrás de cámaras en medio de su jornada diaria.

Video del camerino de Carlos Calero en ‘Yo me llamo’

La cuenta de Instagram del ‘reality’ compartió una publicación en la que el presentador del concurso de Caracol Televisión habló acerca de algunas curiosidades que hay dentro de su espacio personal.

Lejos del espectáculo que se vive y que los fanáticos disfrutan a diario en la televisión colombiana, el comunicador explicó la realidad de su jornada dentro del canal en el que se capturan esos momentos.

Lo cierto es que, en medio de ese video en el que expuso cómo es su camerino, Carlos Calero respondió a una de las grandes dudas que hay sobre el programa, al contar cómo son las grabaciones.

¿Cómo son las grabaciones en ‘Yo me llamo’?

El presentador del concurso de canto e imitación de Caracol Televisión dejó en evidencia cómo es el desarrollo de los capítulos, en el formato que este 29 de agosto llegará a su emisión número 23 en la actual temporada.

“Normalmente grabamos dos programas al día, uno en la mañana y otro en la tarde, entonces tienen ya dispuestas las pintas para esos programas”, explicó sobre una de las grandes curiosidades sobre el programa.

Al mostrar los detalles de su camerino, Calero contó que su lugar favorito es donde tiene un espacio espiritual en el que dejó relucir sus creencias religiosas y el amor por sus seres queridos.

“Esa virgen me ha acompañado desde la primera temporada. Normalmente traigo la foto de mi familia, que [por ahora] no la he traído, pero siempre pongo la virgencita aquí para que nos proteja”, contó.

Además de ese sitio, donde cuenta con una vela de olor, palo santo e incienso y con una vela que enciende para orar, el periodista también exaltó cómo es su alimentación.

“El tema de la comida es muy importante. Uno trata de buscar alimentos que te den energía porque siempre en el escenario tienes que estar arriba. Yo normalmente me como una fruta, me tomo un café y hay varios ‘snacks’, explicó.

Calero, que reconoció que toma “seis o siete cafés” en la jornada, mostró un sofá en el que tiene una almohada y una cobija en donde descansa para despejar la mente y prepararse para el siguiente programa.

De igual manera, calculó que en su periodo de preparación de vestuario y demás para salir al escenario “pasan como 45 minutos”, donde recibe el apoyo de la maquilladora y demás en ese proceso.