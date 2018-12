View this post on Instagram

Mi Historia con Suso : Hace como dos años me invitaron a @thesusosshow y dije q NO! que ni a bala, Que Gracias , que saludos al paspi . (La muy bruta “ósea yo”) conteste … q yo no iba a donde alguien q me dijera masmi y me hablara así como así …. y así es que es RICO , a quien no le gusta que la piropeen? Pues les cuento que ahora estoy arrepentida . pues a mi no me dijo ni masmi , ni masmacita , ni cochovis , ni ni mierda!!!! Me quede con las ganas… Me dejo con las ganas . El… @susoelpaspi se convirtió en uno de mis grandes amores. hoy agradezco a su equipo de trabajo que me convenció , esto fue un espectáculo . Salí feliz con este hombre, inteligente , Rápido , tierno , caballero y sobre todo un PASPI . Pase una cusca , me divertí como niña chiquita y ame conocerte Suso eres INCREIBLE. LAMENTO JUZGAR SIN CONOCER . Espero que me invites una y mil veces más . Y por favor SIEMPRE LLÁMAME MASMI🥰❤️🙏🏼 NOS VEMOS EL DOMINGO EN @thesusosshow Con @susoelpaspi