“Ellos no sabían. Yo nunca fui al casting y les dije. Simplemente fui a hacer mi casting como una modelo”, contó Mara, al tiempo que reiteró que “no voy y me presento ‘hola, soy Mara y soy trans’, entonces dejé simplemente que ellos me viera”.

La decisión de callar también estuvo motivada por su deseo de “probarme a mí misma que era buena modelo y no estaba entrando a un reality por controversia. Quería saber que lo estoy haciendo por mí, porque sí tengo el talento”.

La modelo aseguró que “ellos no sabían” y por eso la “sorpresa fue para todos, no solo para Jesús”, modelo que al principio se mostró atraído por ella, hasta que supo que era una mujer trans.

“Me gustó quitarme ese peso. Yo estoy acá para educar a las personas, para que cada vez este sea un mundo mejor para las sirenas (como llama a las trans)”, puntualizó la joven, que ya comenzó en forma su carrera gracias a la agencia de Carolina Castro que la firmó apenas salió de ‘La agencia’.

Y es que aunque en Caracol Televisión desconocían la condición de Mara, quien fuera su tutora en el programa sí estaba al tanto: “Yo sí sabía, porque yo sí la seguía en Instagram […] Cuando yo la vi en ese casting, inmediatamente quise conocerla mejor. Yo sabía de su historia, la vi y su belleza es despampanante y, obviamente quería la energía que Mara irradia […] es como un imán, que hace que uno quiere conocerla más, conocer más su historia y enamorarse más de ella”, le dijo Carolina Castro a la emisora.

