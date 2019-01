Luego de que se especulara con que Mara quería renunciar al reality, se presentó la conversación entre ella y Jesús, el joven que quedó flechado por la modelo cuando aún no sabía que Mara había sido hombre antes de estar en el concurso.

“Yo fui muy inocente (…) Yo lo único que dije (fue) no, me pareces muy linda pero hoy, que me levanté a desayunar, fue algo muy complicado para mí, ¿me entiendes?”, le explicó Jesús a Mara a manera de disculpa.