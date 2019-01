Jesús no sabía qué decir ni cómo actuar una vez, durante el desayuno, uno de sus amigos le reveló que Mara era transexual y se le notaba como si se quisiera tragar sus palabras de la noche anterior: “No, a mí me gusta Mara. Me parece hermosa. Es como sexy, como sensual, y por ejemplo hoy que salió con ese vestidito negro… ufff… a mí me volvió loco, la verdad”.

Incluso, Jesús fue más allá y se aventuró a proyectar una posible relación con Mara cuando se refirió a ella la primera vez que la vio: “Creo que Mara tiene una relación fuera, pero es vivir la experiencia. De pronto su novio está por allá. Ella está acá, está encerrada, está sin celular. De pronto una nueva experiencia no creo que esté mal”.

Y cerró con esta frase, que puso la belleza de Mara por encima de la de las demás concursante: “A mí me gustaría conocerla, es hermosa. Me parece la más linda de la casa”.

Mara, por su parte, dijo estar halagada con las palabras de Jesús: “Me alegra que diga que soy bonita; que bueno que no solo esté viendo solo lo de afuera, sino que vea mi personalidad”.

Sin embargo, el panorama para Jesús cambió radicalmente al día siguiente, cuando sus compañeros le revelaron que Mara era trans: “¿No te diste cuenta (anoche)?”, le preguntó uno de sus compañeros.

“A cualquiera le puede pasar”, dijo otro, a lo que Jesús rápidamente respondió con una frase lapidaria: “No, es que no va a pasar nada, güevón. Ya, chao”.

Dados los comentarios y las risitas, Mara se percató de que algo estaba sucediendo y fue cuando se dio cuenta de que su condición sexual ya era de dominio público, lo que le afectó mucho, al punto de las lágrimas, pues Mara siente que no la van a tratar igual después de eso.