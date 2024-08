No cabe duda de que Andrea Guzmán es una de las actrices más talentosas y reconocidas del país, quien desde antes de los 15 años inició su carrera artística. Su papel de ‘Yadira Pacheco’ en la telenovela ‘Pedro el escamoso’ ha sido uno de los más exitosos y el cual generó reconocimiento entre los televidentes.

Precisamente en los últimos días, la bogotana de 46 años, en entrevista con la revista Vea, habló de lo que significó para ella estar en esta historia y además reveló un aspecto bastante personal de su vida: la bella mujer compartió cómo su participación en esta serie no solo consolidó su carrera en la actuación, sino que le brindó la salvación en un duro momento.

En medio de las grabaciones, la artista comenzó a notar cambios en su salud: “Había notado una bolita en la garganta, pero no le presté mayor atención. Un día, viendo una escena al aire, noté que la bola había crecido y decidí ir al médico”. Lo que no se esperaba Andrea era el diagnóstico devastador que le iban a dar: cáncer de tiroides.

La actriz recibió la noticia cuando solo tenía 22 años: “Me asusté mucho porque el diagnóstico de cáncer en la tiroides indicaba que habría que operar con urgencia. No entendía cómo eso me ocurría si en mi familia no había antecedentes y yo era una persona saludable”, expresó.