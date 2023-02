El humorista que actualmente es uno de los más destacados en ‘La isla de los famosos’ contó en una oportunidad cómo hizo una mujer para intentar drogarlo en Armando, uno de los bares más famosos de la 85 en Bogotá y que ya no existe.

Antes de la pandemia, Camilo Sánchez estuvo en el lugar con Ibrahim y otros comediantes disfrutando de la fiesta. En medio de esa situación, una mujer lo empezó a seducir para que él cediera a sus encantos.

Luego de una charla se empezaron a besar y ahí empezaron todas las acciones con las que ella intentó drogar al joven. “Me dice que si quiero tomar algo, primera cosa que se me hacía raro porque me estaba invitando. Era una vieja como bonita y de la nada sale con esas empecé a sospechar un poco”, contó en una transmisión.

(Vea también: “Pecho frío; nada nuevo”: memes golean a Macnelly por irse de ‘La isla de los famosos’)

A pesar de lo anormal del caso, él siguió compartiendo con ella entre besos, charlas y demás, pero “ya estaba prevenido”. Cuenta Camilo Sánchez que él solo pidió agua y con el pasar de los minutos se daba cuenta de más cosas fuera de lo común. “La segunda cosa con la que yo me di cuenta que me quería hacer algo fue que ella me empezó como a paladear, como si yo fuera un bebé”, dijo.

La explicación, dice él, es que ella le daba de su mano para crear confianza y hacer como si fuera algo “románticamente”. “Ahí sospeché que me quería drogar”, recuerda Camilo Sánchez.

A la par de que ella hacía esto, y entre beso y toqueteo, la mujer lograba alejar al humorista de su grupo de amigos, pero él ya era consciente de que algo malo le quería hacer.

Lee También

En un momento de la noche, Ibrahim, también comediante, y otros hombres más se le acercaron, quitaron a la mujer de encima y se llevaron a Camilo Sánchez a un lugar en el que ella no pudiera acceder a él. “Lo que me dijeron es que como los dueños del bar eran amigos de nosotros, el administrador dijo que, a través de las cámaras, se dieron cuenta que lo iban a emburundangar”, recordó.

Aunque la joven no logró su cometido con Camilo Sánchez, esa misma noche ellos se dieron cuenta que ella sí domó a otro hombre y se lo llevó en un taxi. Esta es la historia completa contada por el humorista que actualmente está en ‘La isla de los famosos’.

Camilo Sánchez en ‘La isla de los famosos‘: sorpresa del programa de RCN

En los primeros capítulos del programa, el joven nacido en Chía y que ganó un premio en ‘Sábados felices’ se ha destacado porque, a pesar de su enfermedad, es uno de los que más ha ganado pruebas individuales.

Unas de equilibrio y de agilidad le sirvieron al humorista para demostrar que tiene condiciones que lo pueden hacer lograr ganar este programa, aunque todavía queda mucho camino.