Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Después de que el cantante Camilo lanzara su álbum ‘un’, hubo una polémica en torno a una canción titulada ‘Gordo’ y es que en la intro, el colombiano cuenta la historia de cuando entró al perfil de su exnovia y vio que llamaba a su actual pareja de la misma forma en la que se refería a él.

“No saben la que me pasó, estaba en mi celular, ¿no?, y dije “¿qué hay de mi exnovia, parce?”, que no sabía de ella hace rato. Bueno, tiene un novio nuevo, normal. La última foto que subió era con él, pero cuando vi el ‘caption’ me mató”, dice el artista.

Capturas de pantalla del pasado mostraban que Gabriela Andrade, la expareja de Camilo, le decía “gordo” de cariño y años después, a su esposo también lo llama así.

A partir de todo este revuelo, Andrade aumentó su número de seguidores en redes sociales e interactúa con ellos. De hecho, hace poco, en una dinámica de preguntas y respuestas, habló sobre las razones de su ruptura con Camilo Echeverry.

¿Por qué terminaron Camilo Echeverry y su exnovia Gabriela?

En su cuenta oficial de Instagram, donde actualmente cuenta con 112 mil seguidores, Andrade habló abiertamente sobre su separación con el intérprete de ‘PLIS’ y otros éxitos.

“Porque todo tiene su ciclo, porque tenía que pasar. No sé, no me acuerdo, porque nos cansamos, porque sí. Fue un año muy chévere, pero todo tiene su ciclo y porque todo pasa por algo”, dijo la colombiana sobre los motivos de su ruptura. “Ahora estoy feliz, casada con el amor de mi vida, con mis dos hijas que amo y bueno, así pasan las cosas, por algo”, añadió.

Seguido a esta pregunta, otro internauta le dice que, supone de ella que a veces se imagina cómo sería su vida si hubiera mantenido una relación con Camilo hasta la fecha.

“Oigan cero, saben que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tuve varios novios antes de casarme y había novios con los que si me imaginaba a futuro, había otros con los que no; con Cami no. No sé si es porque estábamos en momentos de vida distintos o con mentalidades diferentes, pero creo que nunca me he puesto a pensar en cómo sería mi vida o cómo sería la de él si estuviésemos juntos porque no lo pensé cuando estábamos juntos tampoco”, aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Por su parte, el cantante nunca se ha pronunciado sobre la relación que tuvo con Gabriela. Actualmente, está casado con Evaluna Montaner, tienen una pequeña de dos años y están a la espera de su segundo bebé, quien tendrá por nombre Amaranto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C A M I L O (@camilo)





Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.