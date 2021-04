La noticia es mentira, pero cientos de personas la han difundido como si fuese real expresando repugnancia ante la sola idea.

El cantante ha sido criticado muchas veces porque algunas personas consideran que hay un exceso en las muestras de amor que tiene hacia su esposa, hija menor de Ricardo Montaner, y una página aprovechó eso.

El portal satírico ‘El Chigüire Bipolar’, de Venezuela, publicó un artículo que tituló: “En exclusiva: Camilo nos muestra su colección de uñas de Evaluna” sobre una falsa entrevista en la que el artista supuestamente confiesa esta extraña práctica.

La burla a la situación continúa, aunque hay partes que dejan ver la exageración con frases como: “Si uno aspira bien profundo todavía se les puede oler la acetona”, y la publicación cierra con que Camilo mete el frasco en una caja fuerte.

Luego de esa nota, alguien tomó una foto vieja de un frasco de vidrio lleno de uñas y la edito para que pareciera que Camilo la había publicado en sus historias de Instagram acompañado del texto: “Guardo cada pedacito de mi mujer @evaluna“.

Esta es la imagen:

Ese montaje se viralizó rápidamente y se reforzó con pantallazos de la supuesta entrevista en la que Camilo habló de su colección. Las dos cosas juntas le dieron credibilidad a la mentira y muchas personas se mostraron genuinamente preocupados por la pareja de artistas.

Cientos de comentarios comenzaron a aparecer para atacar al colombiano, recomendarle que fuera a terapia y hasta pedirla a la venezolana que se alejara de una relación que calificaron como tóxica.

Entre tanto, aparte de que el texto pertenece a un portal de sátira, basta con comprobar que la foto ya había sido publicada, aunque se desconoce su contexto real. En este trino, por ejemplo, se compartió en el año 2016:

This jar of toenail clippings is a #BetterScientistThanSarahPalin. pic.twitter.com/CbG1yZ7rk7

— Snarkar😷ni™ (@Snarkaroni) April 15, 2016