Captura de video - 'Yo me llamo' / Twitter.

“¡Voy a llorar!”, exclamó Amparo Grisales al ver al imitador, que decidió interpretar el tema ‘Where have you been’.

Tan pronto empezó a cantar en un inglés ‘macheteado’, Jessi Uribe (nuevo jurado de ‘Yo me llamo’) empezó a reírse.

Amparo fue la primera en usar el botón rojo que ahora tienen los jueces para descartar a los participantes que no les gustan. Luego, Jessi y César Escola lo presionaron al tiempo.

“Hello, my name is Rihanna” (Hola, mi nombre es Rihanna), manifestó el concursante, y en seguida Amparo le respondió:

“Pero después de una borrachera, ¡hijuemadre!”.

Ella también le preguntó quién le había dicho que era Rihanna, ante lo cual el imitador contestó que “el fanatismo”.

Poco después, Jessi invitó al participante a que bailara para ver si por lo menos de esa manera sí se parecía a la cantante. “No te llamas, pero bailas bonito”, manifestó, entre risas, el artista de música popular.

A continuación puedes ver la presentación de este y otros peculiares concursantes de esta nueva temporada de ‘Yo me llamo’. En seguida, las burlas que recibió el imitador de Rihanna:

Lo que pides por internet // lo que te llega. #YoMeLlamo pic.twitter.com/qkDYtb5JzD — Esteban Muñoz (@stebanm_1) September 25, 2019

Dizque #YoMeLlamo el Pibe Valderrama 😂😂 pic.twitter.com/f3CPLyvJV8 — Yo Me Llamo Memes (@MemesYoMeLlamo) September 25, 2019

Rihanna en las redes sociales // En persona #YoMeLlamo pic.twitter.com/aaGKD2sZLU — Jesus Ariel Murcia (@jamplds) September 25, 2019

#YoMeLlamo ajajajajajajajaa la rijanaaaaa llevada del putas ajajajajajajajaja pic.twitter.com/D94ICFV72c — David Ospina (@davidospisierra) September 25, 2019

#YoMeLlamo Rihana llevada por el bazuco, sumergida en la calle de El Bronx en el centro de Bogotá 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/q9kiCfsHEs — Angélica McCartney♥ (@Beatlemaniaca77) September 25, 2019

Rihanna después de 6 meses de pura diarrea. #YoMeLlamo pic.twitter.com/4SIjaSg7V9 — El Tio Opita (@tio_opita) September 25, 2019

Por esta mierda es que estoy viendo #YoMeLlamo Rihana bien drogada. pic.twitter.com/00XCMsACwb — Maria Camila (@Mary_Janec) September 25, 2019

Ya entendí porque Rihanna no viene a Colombia JAJAJAAJJAJA #YoMeLlamo pic.twitter.com/UAkGm57WCR — Tomas (@Tomasce1_) September 25, 2019