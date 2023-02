Desde que empezó a exhibirse la película ‘La ballena’ (‘The whale’), estelarizada por Brendan Fraser, la crítica ha aclamado tanto la historia como la actuación de quien se hizo mundialmente famoso protagonizando la momia hace más de dos décadas. De hecho, durante seis minutos el actor recibió una ovación de pie en el pasado Festival de Cannes, donde él fue el primer sorprendido. Naturalmente ha concedido varias entrevistas en torno a este personaje que le ha exigido subir de peso y con la que este actor de 52 años tal vez obtenga el Oscar de la Academia. En la cinta es un profesor con sobrepeso que vive un conflicto al terminar con su pareja y no sale de su apartamento.

En las distintas charlas ha tocado toda clase de tema. Ha resurgido el asunto del abuso que sufrió en 2002 y que lo marcó drásticamente al punto de querer abandonar su carrera,. Solo más de 15 años después lo confesó. El actor reveló haber sido víctima de una agresión sexual, por parte del entonces presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood Philip Berk, quien habría acosado al actor en un almuerzo que organizó la asociación que entrega los Globos de Oro. La situación llevó al actor a una depresión. También se ha hablado del síndrome de desgaste profesional o burnout, que sufrió, ocasionado por el exceso de exigencia física. Tuvo lesiones en un disco de la espina dorsal, una costilla rota, traumatismos en las rodillas y problemas en las cuerdas vocales.

“Destruí mi cuerpo haciendo escenas de riesgo”, dijo en la entrevista con la revista GQ. “Cuando hice la tercera película de La Momia me envolvían con hielo y cinta. Me hacía un exoesqueleto todos los días”, mencionó.

La vida personal de Brendan también se vio afectada y terminó divorciándose de su esposa en 2009, luego de 21 años de casado.

Brendan Fraser, nominado al Óscar habla de su hijo autista

Pero en la más reciente entrevista de Brendan Fraser, el histrión se vio distinto y se refirió a su hijo mayor, pudiendo ser la más emotiva que ha dado, pues habló de lo que significó saber que este padecía de autismo.

Fue con Howard Stern en una charla radial que se refirió emocionado a su hijo de 20 años Griffin, que fue diagnosticado a los dos años.

“Cuando me enteré del diagnóstico de mi hijo a los 22 o 24 meses, me quedé contrariado, como poco”, dijo. “La primera reacción que tuve fue: ‘¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cuál es la cura? ¿Qué quiere decir esto?’ Fue como si me golpeasen con un bate de béisbol en la cabeza. Solo pensaba: ‘Esto no está bien’. Me culpé a mí mismo. Pensaba: ‘¿Son mis genes? ¿Es por la hierba que fumé en la universidad?’. Es como tratar de obtener una respuesta directa”. Brendan indicó que no había respuestas claras porque en realidad las razones de esta condición son desconocidas. Luego vino la aceptación. “Aprendes rápido que no había otra posibilidad”, dijo Fraser.

“Este niño tiene la mayor alegría que he visto jamás, y resulta que es mi hijo. Quiero saber qué piensa, que es tan increíblemente divertido durante todo el día, siempre se parte de risa. Le encanta ir de paseo en coche, no importa a dónde lo lleves”.

¿Brendan Fraser se separó por su hijo autista?

Fraser negó que el autismo de su hijo haya sido la causa de la ruptura con su esposa con quien duró 21 años, la también actriz Afton Smith. La pareja estuvo casada desde 1998 hasta 2007 y tienen tres hijos (Griffin, de 20 años; Holden, de 18; y Lelan, de 16). En realidad, Brendan confesó que fue su trabajo el que echó a perder su vida marital: “Presté más atención a mi vida profesional que a la personal. Eso fue todo”.

El protagonista de La ballena también dijo que los problemas que enfrentan los padres con autismo desgastan. “Tienes que pelear con las juntas escolares. Sí, hay gente que te encuentras en el camino que parece tener una idea completamente distinta de lo que es una escuela con necesidades especiales. Te vas a encontrar a gente de todo tipo. Y la forma en la que navegas por todo este proceso se reduce, al final, en sí crees que todo va a estar bien o no. Debes creer que sí, a pesar de todo”.

También dijo que él suele identificar entre sus seguidores cuando hay alguno que tiene autismo o Asperger y por ello trata de tener tiempo, aunque se aun momento corto con ellos.