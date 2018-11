Aamir Khan, uno de los actores estelares de la cinta, es ampliamente conocido en su región por los métodos poco tradicionales que utiliza para promover sus producciones, detalla el portal RVJC, y esta vez no es la excepción.

Desde este jueves, los usuarios de la aplicación (en dispositivos con Android e iOS) pueden elegir a Firangi, el personaje de Khan, y el burro que lo acompaña en la película para que los guíen en sus rutas.

To activate #FirangiOnGoogleMaps, follow these simple steps on @googlemaps. So let’s “1,2,3…quick march”! | @aamir_khan | @GoogleIndia | @TOHTheFilm pic.twitter.com/GmBrmo6uYY

— Yash Raj Films (@yrf) November 1, 2018