‘Black Mirror’ de Netflix, una serie distópica y de ciencia ficción, anunció su regreso después de tres años de haber desaparecido de las pantallas. La producción, que se caracteriza por propuestas de realidades distópicas, en las que la tecnología asume un rol protagonista, regresará con una sexta entrega de varios episodios que serán asumidos como películas.

La serie es ganadora de seis premios Emmy, entre ellos, dos a mejor película para Tv por sus capítulos ‘USS Callister’ y ‘San Junípero’.

Para el anuncio de su nueva temporada se publicó en el sitio oficial de la serie un video mostrando algunos avances con un mensaje que dice: “tienes que actualizarte”.

Esta sexta temporada tendrá un reparto excepcional. Integrado por Aaron Paul (‘Breaking Bad’), Kate Mara (‘House of cards’), Danny Ramirez (‘Top Gun: Maverick’), Auden Thornton (‘This is us’), Salma Hayek (‘Eternals’), Josh Hartnett (‘The Fear Index’), Zazie Beetz (‘Atlanta’), Paapa Essiedu (‘Gangs of London’), Clara Rugaard (‘The Rising’) y otros más.

En temporadas pasadas han actuado personajes como Miley Cyrus, Anthony Mackie, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, entre otros.

Por ahora no se sabe cuántos capítulos traerá esta nueva entrega de historias únicas, pero sí se confirmó que serán más de tres.