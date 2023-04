Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la icónica saga, volverán a trabajar juntos en esta serie que aún no tiene nombre oficial ni fecha de lanzamiento y de la que se desconocen casi todos sus detalles.

Entre ellos, el que más interesa a los seguidores de la franquicia: si actores protagonistas como Millie Bobby Brown, Finn Woolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sin, Joe Keery, David Harbour y Charlie Heaton pondrán voz a alguno de los personajes.

“Siempre hemos soñado con una versión animada de ‘Stranger Things‘ que siga la línea de los dibujos del sábado por la mañana con los que crecimos. Así que ha sido increíble ver cómo se nos cumple este sueño”, dijeron en un comunicado Matt y Ross Duffer en referencia a producciones como ‘He Man and The Masters of the Universe’ (1983).