¡Alerta spoiler!

No obstante, todavía hay personas que no saben ese desenlace de la historia de amor entre Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, pues este año que RCN retransmitió la creación de Fernando Gaitán es la primera vez que la están viendo… o, sencillamente, la disfrutaron hace tanto que ya no recordaban el detalle de la hija.

Pues bien, la niña que tuvieron los protagonistas en la novela, en la vida real se llama Paula Yepes y ya es toda una jovencita, que estudia teatro y se considera no solamente actriz, sino cantante y bailarina “en proceso de formación”, según su cuenta de Twitter.

La chica tenía apenas ocho meses cuando apareció en ‘Betty, la fea’ y fue elegida en el ‘casting’ por encima de más de 50 bebés que presentaron, de acuerdo con Uniminuto Radio.

Y aunque sabe que sus papás ficticios los interpretaron los actores Ana María Orozco (‘Betty’) y Jorge Enrique Abello (Armando), también aseguró: “Nunca he charlado con ellos”, citó dicho portal.

“Los admiro profundamente como actores. Sé del éxito mundial que ha tenido la novela, pero también reconozco el elenco tan valioso que tuvo. Ahora que repitieron los capítulos, la he seguido puntualmente y me gustará ver las escenas en las cual aparezco. Será emocionante saber que me volví famosa por algo que ni me di cuenta”, agregó Paula.

Yepes ha estado tan pendiente de la novela que, incluso, aprovechando que ya ‘Betty’ cambió su aspecto y pasó de ser fea a bonita, hizo una comparación entre la protagonista y ella en la actualidad en Twitter.

Aquí dejamos ese trino, pero además otras fotografías de cómo se ve actualmente la chica (son de su cuenta pública de Instagram), no sin antes mostrar una imagen de su participación en la novela.