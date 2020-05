green

Esa declaración la dio en ‘Lo sé todo’, como se escuchó en la señal en vivo de este miércoles, donde también explicó que el actor mexicano Manuel Balbi lo ayudó “mucho” en el proceso de esas escenas de ‘100 días para enamorarnos’, donde ambos hacen personajes homosexuales.

“Yo estaba muy nervioso, sobre todo porque nunca lo había hecho. Él me dio mucha tranquilidad. Obviamente, yo sabía que era una escena que iba a tocar repetir muchísimo. El beso viene después de la comida y ponen la comida, hacen todo el ‘set’, y vi que era salmón. Entonces, para mí eran ya dos preocupaciones: la escena del beso, uno, y el beso después de comer salmón, dos”, recordó el artista en el programa.

Pero ese no fue el único beso con hombres que se dio con colegas en la serie, agregó Lucas en el espacio de Canal 1, cuando seguía dando detalles de esa primera experiencia gay en televisión.

“¡Fue rápido! Son más las ideas que uno se mete en la cabeza: ‘¿Y esto cómo va a ser? Tiene barba, ¿qué voy a sentir? ¿Y los pelos?’. La verdad, no fue tanto y me tocó después con varios, no fue con un solo actor, me tocó como con cuatro”, dijo.

De ese papel, Lucas también habló con ‘En casa con Telemundo’, donde detalló que se llama Pablo y fue “un reto impresionante” en su carrera. Además, agregó que Manuel Balbi fue relevante en el proceso porque es él quien interpreta a Fernando, el hombre en el que Pablo espera encontrar “el amor”; así que tuvieron que generar una buena química.

En esa entrevista, Lucas estuvo con Manuel, que indicó que la serie justo es sobre “el amor en sus diferentes facetas” y el aprendizaje que le dejó es que: “El amor nosotros lo hacemos complicado y es tan sencillo; es solo cosa de aceptar quién eres, cómo eres, y dejarte llevar. De eso se trata el amor, a veces te equivocas y a veces no. […] No hay que tener miedo, hay que aprovechar la vida; el tiempo no lo tenemos comprado”.

Aquí el video de Telemundo con la corta charla con los dos actores de ‘100 días para enamorarnos’: