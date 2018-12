La polémica gira en torno a la incomodidad manifestada por la concursante cuando su compañero le ‘robó’ un beso durante la interpretación del tema ‘Fiesta de verano’.

La dificultad de la participante se veía venir desde el ensayo con tutores (vea el minuto 1:44 del video), al parecer por su timidez.

El artículo continúa abajo

Los cuestionamientos en redes sociales también apuntaron a las reacciones de los jurados: a Amparo Grisales por su dureza con ‘Maía’ (la regañó por salirse de su personaje en la escuela) y a ‘Pipe’ Bueno, a quién de hecho le gustó “el pico” al final de la presentación.

Al final del episodio, la imitadora de Maía resultó eliminada, lo que también generó críticas, puesto que los cuatro finalistas —entre estos, un dúo— son hombres.

No me parece justo que besen a maia cuando ella no quiere no es justo no quiere y punto #YoMeLlamo — Griselda Hoyos (@GriseldaHoyos1) December 19, 2018

¿Soy la única que piensa que fue abusivo que ese tipo le diera un beso a Maia sin su consentimiento?

Encima dice que ella no se enojó.

MIRÁ PENDEJO DE MIERDA LE ESTABAN PREGUNTANDO A ELLA, TÚ MEJOR CÁLLATE. #YoMeLlamo — K e v i n✨ (@cuadraturarte) December 19, 2018

¿Qué carajos piensa la gente que se ríe de que un imitador de Maluma haya besado sin consentimiento a una imitadora de Maía?, gente eso también es acoso, ella evidentemente no quería y en la practica se veía de manera clara. pic.twitter.com/j20dXlY4Nv — Maleja Durango🇨🇴 (@Maye_Durango05) December 19, 2018

No normalicen el acoso.

Al imitador de maluma se le ocurrió robarle un beso a la participante Maía. El jurado lo único q hizo fue burlarse y decir q de toda la presentación, ese beso, había sido la mejor parte, cuando se notaba el asco de la participante por el tipo. #YoMeLlamo. — Bubble (@darkk_pinkk) December 19, 2018

En la interpretación de Maía en Yo me llamo, se evidenció un claro ejemplo de acoso. Queda en evidencia una vez más, que en Colombia aún predomina el machismo. — Felipe Rivera (@AFelipeRivera91) December 19, 2018

¿Qué es normalizar el acoso? Vean #YoMeLlamo. Ese imitador de #Maluma le acaba de 'robar un beso' a la que hace de Maía y para nadie eso fue un problema. La incomodidad de la chica no puede ser más evidente y @PipeBueno y demás jurados solo risitas. Patéticos. — ☼Daniela Ceballos (@_Ceballitos) December 19, 2018

Impactado con la situación de acoso sexual que acaba de vivir la participante Maia en #YoMeLlamo de @CaracolTV. Y los jurados y presentadores: riendo y celebrando. ¡Qué atrasados estamos cómo país en temas de desnaturalización del machismo y el acoso! 💔 — Nomade (@ParejaMiEngel) December 19, 2018

Una pesadilla lo que acaba de vivir la muchacha que hace de Maía en ese programa de Yo Me Llamo. Un puto imitador de Maluma le da un beso sin su consentimiento y tras del hecho la nefasta de Amparo Grisales la destruye.

Qué TV de mierda hacen @CaracolTV — Jairo M. (@jandresmarcruz) December 19, 2018

Que falta de respeto, "Maía" no quería que "Maluma" la besara. Cuando se dice no, es no. #yomellamo — Maleja Durango🇨🇴 (@Maye_Durango05) December 19, 2018

Si yo hubiese sido Maia, le pegaba tremenda cachetada al tipo ese #YoMeLlamo — ᴬⁿᵍᶤᵉ🌻🇨🇴 (@annxymin) December 19, 2018

Acosto en TV?… SI! … ver "yo me llamo" y que aplaudan que en vivo un "artista" le robe un beso a una de las imitadoras (Maia) , se note la incomodidad de la chica pero aun así le toca responder que no importa por la presión que genera pasar de ronda. — Santiago (@Santi_Comun) December 19, 2018

#YoMeLlamo Me da asco lo que acabo de ver. “Maluma” robándole un beso a “Maia” cuando claramente mostró que no lo quería y lo peor es el jurado riéndose y @PipeBueno diciendo que le gustó. Que putas?? Que es esto?Porque estamos normalizando este comportamiento machista?No es no. — Maria🇨🇴 (@rramariaa) December 19, 2018