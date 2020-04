green

La artista primero habló de su familia y contó que algunos están en Madrid, España, uno de los países donde la situación por el virus es más complicada, y luego expresó su preocupación por los adultos mayores como su abuelita, de 87 años, que si se contagiara sería crítico, ya que “tiene enfisema pulmonar, entre otras enfermedades obviamente por la edad y porque ha fumado cigarro toda su vida”.

“Yo nunca había estado tan preocupada en mi vida, no solamente por mi abuela, por mi papá, por mi tío ‘Pepe’, que también está en una casa de asistencia, donde está con otros viejitos, y hoy nos informaron que a lo mejor tiene coronavirus, y pues es un viejito de 87 años. No solamente estoy preocupada por ellos, sino por la humanidad, por todo el mundo”.

Enseguida, la famosa también cuestionó a aquellas personas que andan subiendo continuamente contenidos ‘fitness’ o de recetas. Sin embargo, ahí también precisó que no es que los dejen de hacer, pero sí que sean más reflexivos y coherentes con lo que está pasando actualmente en el mundo.

Asimismo, criticó duro a quienes se la pasan burlándose de la pandemia del COVID-19, pues ella considera que no es momento para chistes, ya que se han perdido muchas vidas.

“Me parece que no es momento de estar pensando todo el día en ejercicio, de enseñar rutinas, comidas, recetas, o bailes de TikTok, o bromas del coronavirus. La gente se ríe y lo sube a redes sociales y me parece que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo. No es una broma esto, se están muriendo miles y miles de personas en el mundo diariamente y nosotros estamos subiendo cosas de risas, de bromas y de juego. ¡A mí no me hace gracia! Por eso casi no me conecto a redes sociales, porque no me nutre el contenido de este momento”, expresó Belinda, y aclaró:

“¡Ojo! No me estoy metiendo con todas las personas que suben sus rutinas; está bien, no hay es que exagerar. No hay que subir todos los días lo mismo, hay que también nutrirnos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente de cosas que significan muchos más. No podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que a lo mejor nos siguen y no tiene ni siquiera qué comer; hay que ser un poquito más conscientes, hay que más bien reflexionar”.

Las declaraciones completas de la cantante se pueden ver en la siguiente publicación de Instagram que replicó su video. Allí, la celebridad también se refirió a la situación de México, un país que quiere mucho pese a haber nacido en España.