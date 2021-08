“Charlie se sometió a una intervención coronaria con éxito”, pero sus médicos consideran que necesita reposo, indicó el portavoz, sin precisar más.

La gira de The Rolling Stones, que en principio debía haberse realizado el año pasado, fue aplazada a causa de la pandemia de coronavirus. Empezará el 26 de septiembre en San Luis (Misuri) y terminará el 20 de noviembre en Austin (Texas).

Si finalmente no puede participar, Charlie Watts será remplazado por Steve Jordan.

“Tenemos verdaderas ganas de volver a ver a Charlie, en cuanto se haya recuperado completamente”, tuiteó Mick Jagger, vocalista y figura más prominente del grupo. “Gracias a nuestro amigo Steve Jordan por unirse a nosotros para que podamos ofrecerles todos los espectáculos previstos este otoño”, añadió el cantante y líder de la banda.

We really look forward to welcoming Charlie back as soon as he is fully recovered.

Thank you to our friend Steve Jordan for stepping in, so we can still play all the shows for you this fall. https://t.co/IOoLgIQqND

— Mick Jagger (@MickJagger) August 5, 2021