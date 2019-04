La mítica banda británica de rock anunció el sábado el aplazamiento de su gira programada para entre abril y junio, citando un “tratamiento médico” que debía recibir la estrella de 75 años.

La revista estadounidense Rolling Stone, que no tiene conexión con el grupo a pesar de su nombre, fue la encargada de anunciar la noticia, que confirma la del sitio Drudge Report, según la cual el cantante sería operado este viernes en Nueva York.

Una de las válvulas cardiacas de Jagger necesita ser reemplazada.

Los Rolling Stones debían comenzar su gira de 17 fechas, titulada ‘No filter tour’, en Miami el 20 de abril.

La salud de Jagger -que tiene 8 hijos, 5 nietos y una bisnieta- suele escrutarse cuidadosamente. El músico es conocido por sus excesos durante su larga carrera bajo el lema “sexo, drogas, rock and roll”.

Estas son las disculpas que la estrella del rock les dio a sus fans por haber tenido que cancelar la gira, en las que demuestra grandeza y humildad:

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone.

— Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019