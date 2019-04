“Desafortunadamente, los Rolling Stones tienen que anunciar el aplazamiento de sus próximas fechas de la gira en Estados Unidos y Canadá“, anunció el célebre grupo de rock británico en Twitter.

“Los médicos le dijeron a Mick que no podía irse de gira por el momento, porque necesita un tratamiento médico“, agregó el grupo sin precisar qué tipo de padecimiento sufre la estrella de rock de 75 años.

Jagger lamentó el hecho, pero prometió “trabajar muy duro para estar de regreso sobre el escenario tan pronto como pueda”.

I’m so sorry to all our fans in America & Canada with tickets. I really hate letting you down like this.

I’m devastated for having to postpone the tour but I will be working very hard to be back on stage as soon as I can. Once again, huge apologies to everyone. — Mick Jagger (@MickJagger) March 30, 2019

“Lo lamento mucho por todos nuestros fans en Estados Unidos y Canadá que tienen las entradas. Realmente detesto la idea de dejarlos plantados de esta manera“, agregó el cantante.

Sus compañeros Ronnie Wood y Keith Richards también expresaron su desazón, enviándole mensajes de apoyo a su compañero:

A big disappointment for everyone but things need to be taken care of and we will see you soon. Mick, we are always there for you! — Keith Richards (@officialKeef) March 30, 2019

We’ll miss you over the next few weeks, but we’re looking forward to seeing you all again very soon. Here’s to Mick 💪 ~ thanks for your supportive messages it means so much to us 🎸🎶🎤 🎸🎶 @RollingStones — Ronnie Wood (@ronniewood) March 30, 2019

Los Rolling Stones tenían previsto comenzar su gira de 17 fechas bautizada “No filter tour” en el estadio Hard Rock de Miami, en la Florida, el 20 de abril, culminando en el Burl’s Creek Even Grounds de la ciudad canadiense de Ontario, el 29 de junio.

Mick Jagger tiene ocho hijos, cinco nietos y una bisnieta.