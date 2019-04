View this post on Instagram

Por cosas como estas es que les he perdido todo el respeto y la credibilidad a los taxistas. Este cucho jijuepuerca nos dijo: ¡Uy, empezó a llover, y de aquí allá me demoro por lo menos media hora más. BÁJENSE!!! Y nos sacó del carro… ¿Ahhh? @cristianvillamil #corrompidos