Les contaré ….. Llego de la casa cansada a jugar con Elena. (Un día largo en el trabajo ) llega @julian.guillermo90 y me dice amor acompáñame a recoger algo en la 100 y yo listo amor vamos, no me sospechaba nada. El estaba hermoso de saco y yo cogí la primera chaqueta que me encontré, sin aretes mejor dicho terrible ,lo cual pasó como a 4to plano . Llegamos a un parque y estaba @chpulgarin a Julián le encanta dice que pinta demasiado genial y es un teso (días anteriores me había estado mostrando en sobre manera a aquel personaje )💕NUNCA IMAGINE NADA .Yo muy ✨ay si que lindo !!wow que pintura que arte🧸 . Cuando se va a un lienzo y empieza a hacer corazones resalta la palabra TOVAR y escribe TE QUIERES CASAR CONMIGO ? . Mil cosas💕 mi cara, mi animo, mi mente, mi alma, todo se revolvió en ese momento y cambio ! UN SI ROTUNDO !! Como no querer pasar la vida contigo si haces parte de mi todo !💗 @julian.guillermo90 ahora si mijitico nadie lo mando !