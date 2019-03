Así lo mostró la misma artista en su cuenta de Instagram, en donde publicó un video del momento en el que, acompañada de uno de sus bailarines, demuestra que tiene todo el tumbao’ para la bachata.

A ritmo de su canción ‘Quién sabe’, la intérprete de ‘Sin pijama’ sacude sus caderas y ratifica lo que puso de descripción en la publicación: “#Quiénsabe si existe una más bachatera que YO ! I don’t think so (no lo creo)”.

La grabación de Natti Natasha ya se acerca a los 3 millones de reproducciones en la red social, en donde compartió otros momentos de su concierto, como se puede ver a continuación: