Casi una década después del hecho, Aura Cristina Geithner compartió con, La Red de Caracol Televisión, lo que realmente sucedió en aquel episodio en el que se sintió “humillada ante el mundo”.

Al recordar su participación en el ‘reality’, la reconocida artista señaló entre lágrimas que vivió una situación de constante estrés, pero pudo destacar por su talento en la actuación y canto interpretando a la doble de la cantante Gloria Trevi.

“Yo no sé si reír o llorar, me llevaron a sentencia y arrancó el show”, rememoró Geithner, compartiendo por primera vez que “en muchas ocasiones, para ganar audiencia o volverse viral, se negocia para formar parte del espectáculo y alcanzar los puntos necesarios para la productora. Cuando me lo propusieron, dije, ‘bueno, juguemos'”.

“Me dicen ‘haz lo que sea, písale el vestido a la otra, compórtate así, ofende‘, y así lo hice”. Ella siguió las instrucciones pero no contaba que, Niurka Marcos le respondería ante la ofensa de haberle pisado el vestido a la otra concursante y de olvidarse de la letra de la canción en pleno ‘show’, lo que fue calificado como una falta de respeto.

“No va a volver a pasar, para mí fue una lección de vida. Hasta hoy he recibido muchas propuestas de ‘realities‘ y de solo saber que entran en ese juego digo no”.

Niurka protagoniza fuerte pelea con Aura Cristina Geithner

Marcos, actriz y cantante cubano-mexicana llamó a Geithner en el ‘show’: “arrogante y soberbia por su actuación” Más tarde le contestó: “Gloria no es así; soy amiga de ella hace muchos años. He estado en las fiestas de cumpleaños de sus hijos, y ella no es así”.

En cuanto al olvido de la letra de la canción Niurka le contestó a la actriz colombo-mexicana: “Sabes por qué se te olvido la letra, porque no estabas concentrada en lo que tenías que hacer, porque estabas más preocupada en querer mostrarte tus logros en la cara y no en actuar. Aquí no vienes a eso, aquí solo nos importa tu talento y punto”, dijo Marcos.

Aquí el video de la fuerte discusión entre Niurka y Aura Cristina Geithner

