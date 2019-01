Aunque dijo en su momento a La W Radio que no podía creer que Santiago Rivas fuera “tan egocéntrico” como para creer “que porque él habla en contra del Gobierno yo lo saco de la parrilla”, entre otras declaraciones públicas en emisoras, los audios que publican ‘La Pulla’ y La Flip (Fundación para la libertad de prensa) demuestran que la realidad es completamente opuesta.

En el material, que corresponde a una reunión realizada el 6 de diciembre, se escucha perfectamente a Juan Pablo Bieri, el gerente de RTVC, tomar las decisiones sobre el futuro del programa ‘Los puros criollos’ basado en, precisamente, que Rivas estaba ‘pateando la lonchera’.

“Lo cambiamos de horario. Matamos la producción. Lo ponemos tres de la mañana, no tengo ni idea, pero no puede ser, él no sabe. Digamos, no tiene ni idea de lo que está diciendo y, segundo, se está burlando del Estado, se está burlando de la entidad que le da de comer y le paga un sueldo”, se escucha en parte del audio, cuya transcripción completa publicó La Flip en su página.

El artículo continúa abajo

En compañía de Diana Díaz, directora de Señal Colombia, y Martín Pimiento, asesor jurídico de gerencia, Bieri busca la manera de acabar con la participación de Santiago Rivas en el espacio, si le llega a dar continuidad: “Y si se vuelve hacer ‘Los puros criollos’, se hace con otra persona. No hay posibilidad de que él lo vuelva a hacer. No hay posibilidad que en esta gerencia Santiago vuelva a trabajar con esta gerencia, con esta empresa, en ninguna coproducción o producción”.

Su posición también la valida Pimiento, quien asegura que la crítica constructiva se acepta, pero “la crítica negativa, la crítica mediocre, panfletaria, para mí en lo personal y para Juan Pablo es inconcebible”.

Más adelante, Juan Pablo Bieri pone sobre la mesa el tema del capítulo de ‘La Pulla’ en el que Santiago Rivas advertía de los peligros que traía consigo para los medios de comunicación públicos la denominada ley MinTic propuesta por el Gobierno.

“No habla de RTVC [en ‘La Pulla’], pero habla del proyecto de ley, pero hace quedar, digamos si RTVC está a favor del proyecto de ley y critica el tweet donde RTVC respalda el proyecto de ley, como lo hacen los canales regionales también, no sólo nosotros”.

Al final, Juan Pablo Bieri concluye que la decisión es llenar el espacio de ‘Los puros criollos’ con otro contenido y esperar hasta que la ANTV les exija emitir la última temporada, y no pasarla antes. En cuanto a Santiago Rivas, da la instrucción de que simplemente le digan que “la temporada está fuera del aire. Se acabó”.

“No hay una explicación, ni una coma más de eso. Porque no hay un cruce político, aquí no es que yo esté castrando ideas políticas. No. El contenido ya cumplió su misión al aire y salió. Y la otra, según temo, según la norma, que podemos manejar hasta marzo para ponerlo, que me parece estratégico ponerlo hasta marzo”.

A continuación, el resumen que publicó ‘La pulla’, espacio de opinión de El Espectador, sobre el tema.