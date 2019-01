En una entrevista con ‘Lo sé todo’, del Canal 1, la actriz confesó que el padre de Sebastián, su primogénito, después de enterarse que estaba embarazada inventó un viaje y no volvió.

“Era mago, se echó un polvo y desapareció. […] Tenía 5 meses de embarazo y me escribe un mensaje y me dice: ‘Me voy a Santa Rosa a pensar, me voy a relajar con los osos de anteojos’; yo creo que se lo comió un oso porque no volvió”, declaró entre risas.