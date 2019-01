En entrevista con ‘Lo sé todo’, Yina Calderón aseguró que “para nadie es un secreto que esta niña no es de mi gusto. Ella no me cae muy bien que digamos”.

Y es que, según relató al programa de Canal 1, su rencilla con la actriz de ‘La ley del corazón’ viene desde hace varios años, cuando ella recién salió del reality ‘Protagonistas de nuestra tele’.

“Yo acababa de salir de ‘Protagonistas’ y la vi y dije ‘wow, Samy, de ‘Padres e hijos’’. Fui y le pedí una foto y ella ‘sí, claro’ (imita gestos de Lina tocándose el pelo). Se tomó la foto, y cuando yo volteé, le hizo a la amiga que yo (dedo en la boca y sonido de arcada) y se limpió. Entonces yo dije ‘qué vieja tan, tan prepotente, tan creída y tan falta de humildad’. Desde ahí no es de mi gusto. No porque la gente diga de ella, no me importa, porque uno no sabe la vida de nadie, pero me lo hizo a mí”.

El incidente fue tan ofensivo que a Yina le tocó contenerse para no hacer un show: “Yo casi me devuelvo y le pego la mechoneada… pero dije ‘pa’ qué me pongo a hacer’”.

Para finalizar, dijo que no le molesta que la comparen con Lina Tejeiro, pero que no cree que se parezcan en nada: “ella es más delgada, yo soy más gordita, somos personas diferentes, con gustos diferentes, de clases diferentes y con formas de ser totalmente diferentes, entonces me da igual”.