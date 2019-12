View this post on Instagram

Papá hoy cumples 6 años de tu triste partida 😔y cómo todos los 22 de diciembre y 26 de mayo , tus seguidores y tu hijo mayor siempre te recordaremos junto a nuestra dinastía DÍAZ !!! Papá a mi personalmente , me decías q el día q partieras te mantuviera llena de flores tu lugar de descanso y así lo estaré haciendo mientras q Dios me tenga en la tierra !!! TE AMO PAPÁ 🙏 Q DIOS TE TENGA EN SU SANTA GLORIA @prensarafaelsantos @diomedesdejesus @luisangeldiazoficial @patriciaisabelacosta