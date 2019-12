“Los hijos son un regalo del Señor. Los amo con toda mi alma“, fue el post que le agregó el deportista a la toma.

Asimismo, James le puso un emoticón de cara de enamorado a su trino, pues la instantánea es demasiado encantadora.

Cabe mencionar que Salomé no conocía a Samuel, aunque ya había reaccionado a su nacimiento, y hasta ahora que viajó a donde su papá, a pasar Navidad con él, se dio su primer encuentro con el bebé.

Samuel no sería el único hermano que pueda tener Salomé, pues este mes su mamá, que está nostálgica porque no pasará el 24 con su niña, confesó que no descarta la idea de tener otro hijo. No obstante, sobre eso no mencionó si el plan incluye a su actual novio, el productor Harold Jiménez.

Aquí la primera imagen de los hermanos Rodríguez: