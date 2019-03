Las románticas postales fueron tomadas en las paradisíacas playas de las Bahamas, en donde el exbeisbolista le pidió matrimonio a la cantante el pasado fin de semana.

En varias de ellas, la intérprete de ‘El anillo’ sale desprevenida y aunque ambos sabían que alrededor habían varios paparazzis tomándoles fotos, decidieron actuar de manera normal y relajarse un poco.

Además, ‘J Lo’ exhibió el cuerpazo que tiene a sus 49 años y no dejó de alardear que tenía un brillante anillo de compromiso.

Cabe recordar que esto sucedió antes de que estallara el escándalo de una supuesta infidelidad del exbeisbolista con la exesposa del también jugador José Canseco.

A continuación, las imágenes que han circulado en Twitter:

— Best of Jennifer Lopez (@JLo_Philippines) March 13, 2019

THAT BODY!😭 Jennifer Lopez & Alex Rodriguez in Bahamas.🏝👙 pic.twitter.com/PnAvt148t5

Newly Engaged JLo on vacation In the Bahamas 😩 pic.twitter.com/EYXKgacqgM

— taytay 💋 (@muthaajlo) March 12, 2019