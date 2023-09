Una de las series de televisión más famosas de los 2000 fue ‘Malcolm el de en medio’, un programa que contaba la historia de Malcolm un niño genio y sus aventuras junto a su familia, entre los que había 3 hermanos, siendo Malcolm el hermano de en medio y sus dos respectivos padres.

Uno de los personajes más queridos por la audiencia fue interpretado por Erik Per Sullivan, quien en esos años comenzaba su carrera como actor, Erik dio vida a quien era el hermano menor, Dewey, otro hermano muy listo y que era un genio de la música.

La serie de Malcom, lanzó a Erik al estrellato a tal punto que participó en ‘Una Navidad de locos’ (2004) y ‘Twelve’ en (2010), pero conforme avanzaron los años, Per Sullivan se comenzó a alejar de la actuación y comenzó a dedicarse a otras cosas.

¿Qué hizo Erik Per Sullivan después de ser Dewey?

Después de la última aparición de Erik en ‘Twelve‘ poco se sabe de su vida privada, el exactor dejó de lado todo lo relacionado a la vida pública, incluyendo las redes sociales. Incluso dejando de lado las reuniones del elenco de ‘Malcom el de en medio’, algo que sorprendió a los fans.

Quien habría sido Dewey dejó su vida pública y comenzó a centrarse en su vida privada, fue durante una entrevista con Frankie Muniz, protagonista de la serie, quién comentó que hace años no sabe de él y asegura que no sabe a qué se dedica.

A pesar de mostrarse unidos durante la serie de ‘Malcolm el de en medio‘, Frankie dijo que una vez fue a tocar con su banda a la ciudad natal de Erik, concierto al que asistieron los padres de Per Sullivan, pero no el actor y se le comentó a Frankie que no pudo ir por motivos personales.

“Cuando estaba en la banda, fuimos y tocamos en la ciudad donde vive y sus padres vinieron al espectáculo, pero desafortunadamente él no pudo asistir” comentó Frankie durante la entrevista.

Pero no todo está perdido, a pesar de que poco se sabe sobre Erik es seguro saber cómo se ve actualmente, y es que, el público lo vio crecer durante la serie, pero ahora es un hombre adulto y se ve así.

