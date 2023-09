Para los que han llegado a ver y seguir la serie de Netflix de Luis Miguel, el nombre Sergio Basteri les será conocido, se trata del hermano menor de Luis Miguel y que también es hijo de Marcela Basteri de quien no se sabe nada luego de su desaparición hace casi dos décadas. Pues Sergio fue captado en el aeropuerto de Guadalajara rumbo a España.

Sucede que Sergio, al contrario de su hermano, decidió alejarse de los reflectores y las cámaras y por ello que se sabe muy poco de su vida en la actualidad. Fueron las cámaras de Despierta América las que captaron que el hermano de Luis Mi transitaba por las instalaciones y decidieron acercarse para ver si podían conseguir algo de información.

Cuando fue interceptado por los reporteros, este no quiso dar muchos detalles y lo único que mencionó fue que él no es figura pública, esto destacando que no hay mucho que decir. Lo cierto es que las imágenes difundidas nos permiten ver al menor de tres hermanos en la actualidad y ya se le ha encontrado mucho parecido con Luis Miguel, algunos internautas hasta creen que es más guapo que el cantante.

¿Qué ha sido de Sergio Basteri?

Se trata de una pregunta complicada, tras la desaparición de su madre, se dice que Luis Miguel intentó proteger a Sergio, pero un conflicto entre ambos marcaría la separación de ambos y de hecho, no sabemos si ya han arreglado estas diferencia y mantienen cierta comunicación.

Por esto mismo es que Sergio es una figura emblemática, no se dedicó a la industria del entretenimiento y tampoco de la música, ello hace que no sea una persona que destaque mucho ante las cámaras y verlo nuevamente ha sido meramente un poco de suerte por parte de los medios de comunicación.

Luis Miguel, su hermano mayor, se encuentra de gira por varios países de América Latina y pronto llegará al país para una serie de conciertos inigualables, también se encuentra en medio de la polémica pues, su anterior pareja, Aracely Arámbula, lo acusa ante los medios de no ver a sus propios hijos y de ni siquiera mandarles dinero, es decir, pagar la pensión alimentaria.

