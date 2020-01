Pirry contó a ese magazín de chismes que sufre de depresión y trastorno de ansiedad desde hace 8 años y que le fue diagnosticado luego de que terminó una investigación de 2 años sobre el asesino y violador en serie de niños Luis Alfredo Garavito, cuando trabajaba para el Canal RCN.

“Fueron 2 años acumulando imágenes, horrores, que uno en el momento no cree que lo están afectando. Uno ve el cadáver, los informes de autopsia que le parecen terribles y deja ahí, sin darse cuenta de que uno se está llevando esas cosas adentro y eso pesa”, dijo Pirry, y añadió:

“Sentí que me iba a dar un infarto, me empezó a dar taquicardia, me sudaban las manos y como yo no conocía los síntomas, terminaron llevándome al hospital y ahí conocí lo que era un ataque de pánico”.