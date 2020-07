green

“Cuando yo dije lo de periodismo es que me obligo por el oficio a hacer unas preguntas y hacer un tratamiento referente a esto […] Me sentí obligado, además porque el tema lo pone el programa, de abordarlo de esa manera y pues, obviamente, no es fácil para Elianis y mucho menos para mí, sobre todo porque, honestamente, tenemos una muy buena y maravillosa relación. Si esa relación no existiera, seguro no podríamos hacer un programa donde nos divertimos”, comenzó diciendo Ariel Osorio este jueves, en vivo, sobre el episodio que protagonizaron un día antes.

Enseguida, el compañero de la actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ le habló directamente a su audiencia y a su colega para excusarse por su manera de actuar: “‘Eli’, si de pronto te sentiste incómoda, ustedes, televidente de ‘Lo sé todo’, del Canal 1, si de pronto se sintieron incómodos, pues presentamos, muy humildemente, disculpas por la situación. A ti [Elianis] también. Lo hablamos después, pero creo que es importante que lo expongamos en este instante ante las cámaras de ‘Lo sé todo’”, dijo.

Elianis Garrido, por su parte, también se disculpó con el público porque entiende que al estar en televisión tiene una responsabilidad extra y explicó que “una cosa es contar historias y otra es contar uno su propia historia”.

La presentadora añadió que con Ariel tienen una “gran relación” y que para ella ha sido un “honor” trabajar con él.

Elianis reconoció que revivir la historia que vio el país hace 8 años en su paso por ‘Protagonistas de novela’, en donde agredió a Óscar Naranjo, la hace sentir incómoda “por las cosas que hay detrás” y porque, aunque ella ya lo superó, sigue afectando a su familia.

“Sin embargo, yo quiero mucho mi casa, respeto demasiado mi casa, estoy muy agradecida, no solamente con el canal sino con este formato que me ha dado la oportunidad de crecer y de aprender muchas cosas”, expresó, antes de finalizar con una promesa: “Si voy a hablar [de eso], voy a hablar es aquí”.