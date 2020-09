green

Por haber quedado como virreina universal, Ariadna Gutiérrez debía recibir un cheque, que es una especie de premio de consolación para el segundo lugar, tema que fue tocado durante la conversación.

Pese a que se esperaba que la colombiana hubiese recibido este reconocimiento después del bochornoso momento que se vivió en el certamen, cuando le quitaron la corona y se la dieron a Pia Alonzo, Miss Filipinas, no fue así.

La modelo jamás recibió el cheque mencionado, que aseguró habría donado si se lo hubiesen entregado, y comentó que no era una cifra muy grande: “Nunca me lo mandaron a la casa“.

Ante lo dicho, la mexicana quiso saber si Ariadna recibió un trofeo que le dan a todas las virreinas, y ella aclaró: “¡No dan trofeo de nada!”, pero Karin la contradijo y le aseguró que ha hablado con otras reinas y hasta se lo han mostrado.

“Si no recibí cheque, qué voy a recibir un trofeo“, mencionó sorprendida y entre risas Gutiérrez, que protagonizó una candente escena junto a Kimberly Reyes hace poco.

“¿Por qué renunciaste a ser virreina?“, preguntó después la modelo, y la exreina aseguró que jamás abandonó ese cargo, que eso fue un chisme; todo indica que la organización optó “por cerrar ese capítulo” y darle un espacio a Pia.

“No quisieron irrespetar ese momento para ella; si yo la tuve difícil, me imagino (cómo le fue a) ella”, concluyó la ex Señorita Colombia, quien hace algunos días aseguró que no tiene una buena relación con Paulina Vega.

Este es el video del Instagram Live; el momento exacto en el que la colombiana se refiere a los premios aparece a partir del minuto 1:17:30.