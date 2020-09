green

“Siempre he sabido que ella me tiene roña, no sé qué es lo que hay detrás de eso, como que nunca ha gustado de mí, incluso antes de que yo estuviera en Miss Universo y fuera Señorita Sucre”, se escucha en la respuesta que dio Ariadna a la pregunta sobre el roce que hay entre las dos, en el ‘podcast’ ‘Porque Ajá’, de Dany Di Giacomo y Mariela Irala.

Enseguida, Gutiérrez detalló que Paulina la dejó de seguir en redes sin ninguna razón aparente, pues hasta habían tenido una cita para enseñarle a maquillarse.

“Para yo dejar de seguir a alguien es porque me fastidia esa persona y no la quiero ver más porque me estás dañando la existencia, pero yo no tengo problema con ella, pero sí sé que ella lo tiene conmigo”, agregó, tratando de encontrar una explicación al tema.

Las dos exreinas tuvieron incluso un intento de montar un negocio que propuso Vega, y al que Adrianda dijo que sí, pero la primera después no volvió a aparecer.

A pesar de que Paulina “sus razones tendrá” para llevársela mal con Ariadna, la que fue Miss Universo por contados segundos la sigue aún en redes y la invitó a llamarla o escribirle, si es que hay algo por resolver, “pero así las cosas por detrás no es mi personalidad”, finalizó en la entrevista que se puede escuchar a continuación, en donde habla del tema a partir del minuto 46:46.