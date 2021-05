green

Con millones de seguidores en Instagram, YouTube y Facebook, esta joven es una de las mujeres más famosas de su país en la industria de internet, donde ha cosechado gran fama por su trabajo haciendo ‘lives’ en los que se dedica a probar videojuegos frente a miles de personas.

Ella está casada con Juan Guarnizo, un joven ibaguereño que se ha convertido en uno de los latinoamericanos más vistos en Twitch, una plataforma de transmisiones en vivo que ha crecido mucho en el último año.

Hace casi un mes, la pareja y otras personas de su familia viajaron hasta Colombia para disfrutar unos días de Cartagena. Aunque vivieron muy felices en las playas del país a la joven le pasó un hecho con las autoridades que la hizo sentir bastante incómoda.

En el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, a Ari, como también se le conoce en la industria, le hicieron una minuciosa requisa porque pensaron que ella llevaba algún tipo de droga o sustancia ilegal en su equipaje o cuerpo.

“Fuimos a Colombia y de regreso yo traía mis gomitas de dormir. Las llevaba en la mochila y cuando voy pasando a revisión me dice ‘¿qué es eso?’, pero así super grosero. Yo les dije ‘gomitas para dormir’. Ellos me respondieron ‘ábrelas, rápido’. Me hicieron sacarlas, me las cortaron y luego me llevaron a un cuarto”, contó la joven en una charla con Luisito Comunica, otro ‘youtuber’ mexicano muy famoso.

Estando en esa sala, a la joven la pasaron por las máquinas de rayos x y hasta revisaron la ropa interior que llevaba puesta, haciéndola pasar un momento vergonzoso y que es digno de un capítulo de Alerta Aeropuerto.

“Me pasaron por la maquina y me decían ‘no respires’. Me andaba ‘bajando’ y me dijeron ‘traes algo en tu calzón’ y yo pues respondí. Una señora me llevó y me hizo bajarme el calzón y todo. Me checó la toalla. Fue incómodo y feo. Eso no se hace”, añadió la joven.

Aunque ella no es la primera persona quien debe pasar por este tipo de procedimientos, su popularidad ha hecho que se visibilice el trato de las autoridades del aeropuerto con los ciudadanos colombianos y extranjeros, especialmente en la ruta de Colombia-México.

¿Quién es Ari Gameplays?

Con 23 años se ha convertido en una de las mujeres con más espectadores en Latinoamérica en Facebook Gaming, la plataforma en la que muchos jóvenes apasionados por los videojuegos están incursionando para hacer transmisiones.

En Instagram cuenta con seis millones de seguidores y en otras redes sociales supera los tres millones. Además de su trabajo al frente de las cámaras, sus atributos físicos la han hecho una mujer con una gran ‘fandom’ masculino y por su gusto con algunos personajes de la industria del ánime ella ha utilizado algunas prendas relacionadas a ese tipo de personas.

Estas son algunas de las imágenes que publica en su cuenta de Instagram y que las personas comentan para halagarla o para criticarla, pues también tiene muchos contradictores de su trabajo.

