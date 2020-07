green

“Te quiero regalar un carro para que trabajes, pero más grande, mucho mejor y más bonito, que no se moje porque me imagino que aquí te mojas”, le dijo la cantante a la vendedora, al ver que su principal herramienta de trabajo no estaba en tan buenas condiciones.

Arelys le hizo esa promesa a la vendedora justo antes de que empezara la pandemia en Colombia, y el momento fue captado por ‘La Red’.

Hace poco, Ana Celia le contó al programa que estaba “juiciosa” en la casa y que no salía “ni al portón”, por miedo a contagiarse de coronavirus. Según su relato, sus hijos la han estado ayudando en esta época de crisis.

El espacio de farándula hizo el puente para que la vendedora y Arelys se comunicaran de nuevo, pero esta vez de forma virtual; en ese encuentro, la artista le dio la noticia del regalo que le tenía, aunque, debido a la pandemia, cambió un poco:

“No sabes lo que he luchado para buscar el carro, pero ha sido imposible porque todas las ciudades están cerradas, pero quiero decirte que te voy a transferir el valor del carro para que tú lo compres”, le dijo la famosa a Ana Celia, quien le agradeció a la cantante por su generosidad.

Este es el informe completo de ‘La Red’: