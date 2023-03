El nombre de Anuel AA ha sido tendencia durante los últimos días por su polémica relación con ‘Yailin, la más viral’, de quien se separó hace unas semanas, previas al nacimiento de su hija Catleya.

(Vea también: [Foto] Karol G lució vestido parecido a uno que usó la expareja de Anuel AA; tuvo críticas)

Además, se convirtió en tendencia luego que Shakira y Karol G estrenaran su canción ‘TQG’, con la que, al parecer, ‘La Bebecita’ le habría enviado algunas indirectas.

Respuesta de Anuel a canción de Shakira y Karol G

A los pocos días del lanzamiento de la canción de las colombianas, Anuel AA respondió de manera contundente. A través de su nuevo tema con Mambo Kingz y DJ Luian, titulada ‘Más rica que ayer’, el trapero puertorriqueño, al parecer, le pide perdón a Karol G y, además, que regrese con él. “Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’ sigo siendo el nene y me escribe’. Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”, dice en una estrofa.

¿Anuel le copió frase a Shakira?

Antes de estrenar la canción con Karol G, Shakira hizo un tema con Bizarrap que dejó varias frases para el recuerdo. Una de ellas y, quizá, la más comentada, ha sido “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, que ha sido utilizada por miles de mujeres que, al igual que la barranquillera, han pasado por alguna decepción amorosa.

En los últimos días, Anuel realizó una publicación que no pasó desapercibida por los seguidores pues junto a una serie de fotos suyas agregó esa frase de Shakira y Bizarrap, pero, la acomodó refiriéndose a los hombres: “los hombres no lloran, los hombres facturan”.

(Lea también: “Como lo hizo Selena”: Karol G sacó pecho por sus éxitos; Shakira y Rihanna relucieron)

View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. La mayoría de ellos son fuertes críticas. “Que le den ya el Grammy del más ridículo por favor”, “que agarre fama sólo, no colgándose de las canciones de las verdaderas cantantes”, “factura pero a costillas de la ex que la #1!, “Ja ja ja ja si no hablas de Karol ni fracturas”, “qué poco original. Tiene que hacer una canción con indirectas para Karol G, mencionar a Shakira para poder lograr un poco de sonido”, “payaso”, “tan maleducado”, “si escribimos un libro de Anuel con sus ‘Brillantes Temas’ tendríamos un libro en blanco”.