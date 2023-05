Tras finalizar su gira de conciertos el fin de semana, el acordeonero Anuar García decidió dar un paso al costado y renunciar a la agrupación de Farid Ortiz, a quién acompañó durante 12 años, en distintos periodos.

En diálogo con El Pilón, aliado de Pulzo, el músico desmintió que su salida del grupo se haya dado por la contratación de un nuevo acordeonero; aseguró que se debió a motivos personales y a situaciones de la empresa con las que no estaba de acuerdo.

Sin embargo, confesó que, iba a esperar el ingreso del nuevo acordeonero para tomar la decisión de quedarse o irse del grupo, pero hubo motivos ajenos al músico que lo obligaron a renunciar precipitadamente.

“Yo iba a esperar que llegara el acordeonero y a ver cómo me sentía y dependiendo de eso veía si tomaba la decisión de quedarme o irme, que igual eso no me iba a perjudicar en nada, más bien me iba a quitar trabajo porque si yo tocaba 20 canciones, ahora iba a tocar 10 nada más y me iban a seguir pagando lo mismo, entonces esa no fue mi molestia porque incluso el acordeonero no había ingresado, pero ahora que salí me imagino que ingresará”, añadió García.