Así lo asegura The Hollywood Reporter, medio que no detalla en qué iría la negociación, más allá de que Jolie escogió el proyecto, entre los muchos que recibe todo el tiempo.

La historia en la que aparecería Angelina está basada en el cómic creado por Jack Kirby, sobre seres superpoderosos y casi inmortales, llamados los Eternals.

El medio especializado añade que la película involucraría “una historia de amor entre Ikaris, un hombre alimentado por energía cósmica, y Sersi, quien ama moverse entre los humanos, aunque no se sabe qué papel haría Jolie.

Por el momento, Angelina prepara el estreno de la segunda parte de ‘Maléfica’, que llegará a los cines en la primavera de 2020. También aparecerá en ‘The One and Only Ivan’, un filme que mezcla animación y personajes reales, y el drama ‘Come Away’.