El cambio en su imagen lo hizo público la misma paisa, por medio de una foto que subió a Instagram y en la que aparece con el cabello rosado.

En el post de la toma, la celebridad explica que terminó con ese tono de pelo por usar un champú que no era el suyo.

“Me lavé el pelo con un shampoo de Mariana y me quedo así por error. ¿Me lo dejo unos diitas? ¿Qué me aconsejan, por favor?”, escribió Natalia.

Por eso, varios fans le respondieron que se lo dejara, pues el rosa le iba muy bien, mientras unos más la destacaron, pero al tiempo le expresaron que preferían verla con su tradicional cabello mono.

“¡Pareces de 15 años así, muy chic y a la moda!”, “me gusta, pero me gustas más rubia”, “diosa, ese look es perfecto para ti”, “te ves linda, como una sirenita”,“se te ve bien, además que se ve como una lucha contra el cáncer de mama”, y “rosado, morado, verde, amarillo, rojo, azul, cómo sea te ves perfecta”, le comentó parte de su fanaticada.

Esta es la instantánea en la que París le dijo chao al rubio, temporalmente. Después, aparecen algunos de los mensajes que le han escrito sus seguidores al respecto.