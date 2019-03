View this post on Instagram

Este lugar me revolvió un millón de emociones, siento que despojarse del juicio, críticas, señalamientos y demás es lo más liberador del mundo! Basta ya con comparaciones inútiles con los demás, que sí hizo, dijo, opinó, que cómo se vistió, que es menos o más que yo, juzgar trabajos, estilos de vida… ¿es real? Cada quien se gana la vida como puede y quiere, cada quién vive las experiencias, viajes, situaciones según sus gustos e intereses, cada quién vera que hace para ser feliz y ya! – – – Quien dijo que un ser espiritual o un ser de luz es igual a la perfección… ¿que es la perfección? Primero, eso no existe y para cada uno tiene una definición completamente diferente, cada quién ve la vida desde su punto de vista, desde lo que ha vivido, desde sus sombras o luz, desde sus miedos o superaciones … nadie es quién para juzgar que es lo mejor o no para nosotros, nadie está realmente viviendo día a día en nuestro corazón, en nuestra vida. – – – Cada uno de nosotros se enfrenta y vive momentos diferentes y no por eso hay que poner en juicio lo que hacemos, el cómo actuamos, el cómo pensamos! ¿Se imaginan todos pensando y haciendo todo igual? Que pereza! Más bien intentemos ponernos en el lugar del otro, nos hace falta más compasión, tolerancia pero sobre todo respeto! Si alguien o algo no nos aporta pues chao, si me alimenta y me enseña pues bienvenido sea! Hay que buscar personas que vibren igual, que compartan ideologías, gustos Y si no, pues también abrir el espacio, abrir la mente a cosas diferentes, a RECIBIR. – – – Después de esta loriloca ahora sí hablo de este lugar, este es el templo de purificación en dónde el fin es sanar, agradecer y pedir en cada una de las fuentes por algo en especial, salud, amor, abundancia…No quiero escribir un chorrero pero les digo que fue algo demasiado especial, sentí una energía que ni se cómo explicarles, es energía pura, hay una vibración única! Solo digo que fue uno de los momentos más increíbles de mi vida, esto jamás se me olvidará 🙏🏼⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️. – – – En todo caso tratémonos bonito, señalemos menos, preocupémonos por vivir nuestra vida y ya, busquemos la libertad de expresión, de ser, de vivir.