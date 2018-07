ESPAÑA HACE HISTORIA!!! Si señores y es que @angelaponce.15 será la primera transexual en participar en Miss Universo. A buena hora… Oleeeee!!!! #MissEspaña #MissSpain #MissUniverse #MissUniverso #AngelaPonce

A post shared by Missosology RD (@missosology_rd) on Jun 29, 2018 at 2:01pm PDT