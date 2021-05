green

En medio del paro nacional, Andrés Parra se ha encargado de dar mensajes constructivos a los colombianos, además de participar en algunas charlas con otros actores y artistas, como Adriana Lucía, quien recientemente anunció que no aceptó la propuesta de hablar con el presidente Iván Duque, explicó sus razones y le hizo una contrapropuesta al mandatario.

En esta oportunidad, el actor colombiano habló con sus seguidores y les contó dos reflexiones que él ha podido hacer en medio de toda la situación que ha pasado en el país las últimos dos semanas, pues ya se completan doce días de manifestaciones en las que los jóvenes han sido los más protagonistas.

Como preámbulo, Parra señaló que “la ironía en Colombia es que son los gobernantes los que deberían temernos a nosotros, pero aquí es al revés. Les tenemos pánico. Esa es una sumisión del colonialismo que nos debemos quitar”.

Andrés admite que son las nuevas generaciones las que están cambiando eso y que en el país se debe “hacer una pedagogía contra el miedo y las mentiras. Desmenuzarle a la gente el ejercicio electoral. Que la gente tenga claro que es lo bueno y lo malo de los candidatos”.

Para eso, Parra manifiesta que “se hace necesaria una pedagogía electoral. Hay gente joven muy pila, que está estudiando política, relaciones internacionales, entre otras, y nos pueden dar luces. Hay que agarrarse y unirse ya de la gente joven para que nos digan cómo es la vuelta de la pedagogía electoral“.

La segunda propuesta que hace el actor, elogiado internacionalmente por sus actuaciones en series colombianas y extranjeras, es que a las personas se les debe erradicar la violencia desde que nacen.

“Para mí, eso se logra desde la crianza respetuosa, desde el parto humanizado. No volver a humillar a los hijos, no volverlos a torturar, no dejarlos en ayuno, no volverles a pegar, no volverlos a gritar. Nuestros hijos son la primera cámara de tortura, que suena duro desde el punto de vista de que ‘los hijos se vuelven bandidos sino hacen caso’, pero hay maneras distintas para que los hijos hagan caso”, expresó.

En ese sentido, Andrés Parra se siente feliz de su trabajo como actor, pues él considera que ha ayudado a visibilizar esos actos de violencia que deben salir de la cultura colombiana.

“No van a ser los políticos y nosotros debemos asumir las riendas. Eso de plomo para todo el mundo ya no. Ese es el legado de Pablo Escobar y por eso me siento orgulloso de haber sido un canal de hacerles ver eso. Eso lo heredó la clase política y mucha gente, pero eso está en el corazón”, señaló.

Hijo de Andrés Parra sale a marchar

El actor contó que Sebastián, su primogénito, ha salido a manifestarse como muchos otros jóvenes en Colombia y que a él también le produce temor este hecho, una situación que viven miles de padres todos los días.

Sin embargo, él, siguiendo con su discurso de apoyo a los jóvenes, señaló que no puede hacer más sino pedir para que no le pase nada y llegue sano a su hogar.

“Mi hijo también ha salido a marchar. Prendo velitas y ruego que no pase nada. Es absurdo que una persona tenga que rezar para que un hijo salga a marchar y llegue, pero eso pasa”, expresó.

Por 15 minutos, Andrés Parra habló con sus seguidores y les contó sus pensamientos y reflexiones sobre el avance de Colombia.

