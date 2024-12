Por: Caracol Televisión

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido que más llaman la atención en los medios colombianos debido a su histrionismo, personalidad y a las polémicas que han rodeado su vida, pues varias veces ha sido la protagonista de sonadas historias.

Para nadie es un secreto que su vida amorosa ha sido bastante pública y sus últimas parejas han sido el controvertido cantante Lowe León, que actualmente está en medio de un escándalo por supuesta violencia doméstica y, por otro lado, el influenciador Felipe Saruma.

Estas dos relaciones estuvieron en el ojo del público, pues el final de la primera e inicio de la siguiente fueron muy cercanos, por lo que se especuló acerca de una infidelidad que nunca fue confirmada, además, Adhara, la hija menor de la barranquillera quedó en medio del triángulo amoroso.

A pesar de todo, en abril del 2022, Saruma y Valdiri dieron el sí, pero el matrimonio terminó en noviembre del 2023 tomando por sorpresa a todos sus seguidores y a quienes admiraban su amor, aún no se conoce realmente cuál fue la razón de su ruptura.

Cómo ganar los anillos de Andrea Valdiri

Ahora, a través de sus redes sociales, la creadora de contenido decidió reírse de los comentarios y críticas por sus relaciones: “Están diciendo que me he casado siete veces y no, fueron cuatro noviazgos y un matrimonio”.

Adicionalmente, dijo:“Yo no tengo la culpa de que todos estos hombres me hayan regalado anillo” y entre risas dijo que estaba buscando en el baúl de los recuerdos y por eso consideró que, aunque el amor no se le da, sí quiere convertirse en cupido para muchos.

En el video muestra las cinco joyas y dice que todas son de oro, algunas incluso tienen diamantes, por lo que su precio podría ser bastante elevado. Entre estas se encuentra su anillo de matrimonio con Felipe Saruma y también otros regalos de exparejas, como Lowe León.

La mujer les dijo a sus seguidores que algunos de ellos podrán ganárselas y tienen 24 horas para obtenerlas. La manera de hacerlo es contando sus historias y diciendo por qué merecen llevarse uno de los tesoros de la influenciadora, que muy pronto comunicará a los ganadores.

