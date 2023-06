A la reconocida ‘influencer’ no le gustó nada el papelito que está haciendo Lowe León tras conocer el resultado de la prueba de ADN realizada a la pequeña Adhara. Es de recordar que fue ella quien inició el proceso tras la negativa de este de aceptar la paternidad.

Además, “este resultado se obtiene meses después de que el señor Lowe León en varias ocasiones negara la paternidad sobre la menor y atentara contundentemente contra la imagen de Andrea Valdiri”.

Frente a este resultado, el cantante ha estado en diferentes medios de comunicación hablando del proceso legal que se lleva a cabo por la menor, quien asegura debe tener sus apellidos y compartir espacios junto a ella como su progenitor.

“Solo espero que, ese restablecimiento de derechos como padre se pueda dar porque soy el papá de Adhara. No tuve a mi papá y sé la importancia que tiene que un padre esté presente en la vida de un hijo”, aseguró León en una entrevista en el programa, Buen Día Colombia de RCN.

Ante esto, la ‘influencer’ aseguró que León no está respetado los acuerdos a los que llegaron los abogados, donde asegura que no se debía hablar del tema en medios de comunicación.

“Si tú quieres que te conozcan porque eres artista, cantante, modelo o lo que sea, no metas tus temas personales y menos cuando hay un proceso”.

Y agregó, “¿qué pasa con los acuerdos? No está cumpliendo, en todas las entrevistas he notado que dice: ‘Esta es la última vez que voy a hablar’. No quieres llevar una buena relación, las cosas las estás haciendo por conveniencia y te estás victimizando”, aseguró en un vídeo Valdiri.