Andrea Valdiri, luego de los rumores sobre su relación con Felipe Saruma, confirmó la realidad de la situación entre ambos con una frase contundente con la que cortó cualquier duda.

Luego de que se filtraron imágenes de lo que se dijo fue el divorcio de la pareja, Valdiri reconoció que ella abrió espacio a su vida personal y, por eso, se sinceró sobre la ruptura y aclaró que no había hablado del tema para evitarles a sus seguidores dejarles un mal mensaje.

Precisamente por eso, luego de que Saruma se refirió a ella como su esposa, la ‘influenciadora’ dejó claro qué pasó entre ellos después de la mencionada separación que confirmó en un video.

La barranquillera explicó por medio del mencionado video cómo es el vínculo que quedó con el creador de contenido, después de que duraron poco más de un año como esposos.

“Por primera vez en mi vida no tengo la necesidad de dar explicaciones porque quedé bien, porque terminé mi relación bien porque yo lo respeto, él me respeta, seguimos trabajando juntos. Entonces, no todo el tiempo es el problema. Yo no sé qué me pasó, yo creo que voy madurando”, aseguró.