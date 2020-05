View this post on Instagram

Nuestro compañero @carlosclaroc dialogó con la Señorita Colombia 2015 y con su pareja el futbolista @julian.guillermo90 quienes nos confesaron que están esperando su segundo hijo!! ✨ ¡Andrea tiene 4 meses de embarazo! 😍 Los esperamos mañana en nuestro Instagram Live a las 4:00 p.m. para conocer el sexo del bebé y más detalles de esta linda historia // @entretenimientorcn #entretenimientorcn #andreatovar #pregnant #embarazo #bebe